مفرقعات بن لادن الأكثر إثارة للهلع في المغرب في يوم عاشوراء

تغزو الأسواق المغربية هذه الأيام مفرقعات وألعاب نارية تحمل اسم وصورة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، بالتزامن مع احتفالات بمناسبة يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم بحسب التقويم الهجري، وصادف يوم 30 سبتمبر، أيلول لهذا العام.

ويقبل الأطفال والمراهقون على شراء هذه الألعاب علنا، رغم خطورتها وما تسببه من إزعاج وهلع، ورغم حظرها من قبل السلطات في المغربية.

وفي حين ينشغل المحتفلون بإحياء المناسبة، ينشط تجار المفرقعات في ترويج الألعاب على بائعي البسطات والمحلات التجارية تحت اسم “بن لادن” بهدف جذب اهتمام الزبائن وزيادة المبيعات.

وتعتبر مفرقعات “ابن لادن” الأخطر بين هذه الألعاب النارية وأكثرها إثارة لرعب المواطنين، إذ أنها تولد انفجارا قويا شبيها بانفجار المتفجرات الحقيقية، ويثير صوتها الهلع بين السكان لظنهم أن هناك عملا إرهابيا.

ويتراوح ثمن مفرقعات بن لادن ما بين 50 و60 درهما مغربيا، ويتحفظ مروجوها عن الإعلان عنها خوفا من الاعتقال بسبب خطورتها البالغة.

ومفرقعات “النحلة”، وهي من الأنواع الأقل خطرا وتصدر عنها نجوم نارية متنوعة الألوان، لكنها من المفرقعات التي يجري ترويجها علناً، كما أن ثمنها المنخفض في متناول الجميع.

وما زال مصدر هذه المفرقعات مجهولا، فهناك من يتحدث عن دخولها إلى البلاد عبر الحدود بين المغرب والجزائر، في حين يؤكد آخرون أنها مهربة مباشرة من الدول الآسيوية، وخصوصا الصين.