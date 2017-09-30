شاهد بالفيديو.. مشاجرة وضرب في مطار الكويت

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت ، مقطع فيديو يظهر مشاجرة تخللها ضرب بين عدد من الشبان في أحد الكوفي شوبات في مطار الكويت.

وأظهر الفيديو عددًا من الأشخاص الذين كانوا في مكان المشاجرة وهم يحاولون منع الشبان من تبادل الضرب فيما هربت النساء والفتيات من المكان وسط صيحات وشتائم بين المتشاجرين.

.ولم يعرف سبب المشاجرة وفقا لما تناقله النشطاء

مشاجرة في ستاربكس مطار الكويت ! pic.twitter.com/Vg7l8VWm1o — المجلس ???????? (@Almajlliss) September 30, 2017