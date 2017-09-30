بالفيديو.. أول سعودي يهدي زوجته سيارة بعد قرار السماح للنساء بالقيادة

أهدى سعودي زوجته سيارة من نوع “هامر” بعد صدور قرار الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن السعودي وهو يعلن إهداء زوجته السيارة.

وقال المواطن السعودي في مقطع الفيديو، إنّه أول رجل في المملكة يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة.

وقدّم المواطن شكره لخادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده على هذا القرار بالسماح للسعوديات بالقيادة.

ورحب كثير من السعوديين بالأمر الذي أصدره الملك سلمان يوم الثلاثاء والذي سيُنفذ بدءًا من العام المقبل، لكن بعض الأصوات المتشددة انتقدت القرار.

ويعدُ الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية.

وقد يساعد أيضًا في عودة نمو سوق السيارات الذي شهد انكماشًا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة.

لكن بسبب التقاليد المحافظة قد يستغرق الأمر سنوات وليس شهورًا، كي يصبح حضور النساء ملموسًا على الطرق في بعض المناطق.