كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته فأُلزم بالطلاق والنفقة مع خادم وسائق

تسببت رسالة غرامية أرسلها رجل لزوجته بالخطأ في فقدانه أولاده، بعد أن ألزمته محكمة الاستئناف في الكويت بتطليقها ودفع نفقة شهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.

وكان الزوج قد أرسل رسالة غرامية لعشيقته، لكنها أضلَّت الطريق لتصل إلى هاتف زوجته بعد أن اختار بالخطأ اسم زوجته بدلاً من اسم عشيقته.

وحاول الرجل تقديم اعتذاره لزوجته، لكنه لم يفلح في ذلك، بعد أن تيقنت الزوجة أنه أرسلها لعشيقة له وليس لها، لتعتبرها رسالة قادمة من السماء لتنهي العلاقة معه، والتي لم تكن على ما يرام.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها مع ابنيها، وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق، وإلزام الزوج بالنفقة الشهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.