بالفيديو.. طفلة لبنانية حامل في الشهر التاسع بعد تعرضها لاغتصاب جماعي

دخلت طفلة لبنانية شهرها التاسع من الحمل ،ويتوقع أن تنجب في غضون أيام قليلة ،بعد أن اغتصبها عدد من الرجال في قريتها بداية العام الحالي.

وتبلغ زينب من العمر أقل من 13 سنة ،ولا يزال مغتصبوها طلقاء إذ لم يتم تحديد هوياتهم بحسب قناة “الجديد” التفلزيونية المحلية، التي أفادت في تقرير قصير بأن أسرة زينب من قرية قانا بجنوب لبنان تعاني الفقر ولا تعرف كيف ستتحمل تكاليف ولادة الطفلة الجديدة أو كيف سيتم تسجيلها.

وقالت زينب التي ظهرت ببطن منتفخ إنها تريد تسمية طفلتها “حلا” ،وأنها ستربيها بعد تسجيلها باسمها بمساعدة والدتها.

ودعى التقرير إلى مساعدة زينب في تحمل تكاليف الولادة وتربية طفلتها مضيفًا:”ستضع زينب مولودتها خلال أيام دون أب، فيما عائلتها لا تجد ما تسد به رمقها ،فيكف بها تدفع تكاليف ولادة ليست في الحسبان.”