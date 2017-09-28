رسميًا.. السعودية تحدّد أول شرط لحصول النساء على رخصة قيادة السيارات

حدّدت السعودية رسميًا، اليوم الخميس، أول شرط لحصول النساء على رخص قيادة السيارات بدءاً من يونيو/حزيران المقبل، وهو أن تكون المتقدمة بطلب للرخصة قد أتمت 18 عاماً، وذلك بعد يومين فقط من إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بالسماح للنساء السعوديات بالحصول على رخص القيادة أُسوة بالرجال.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، خلال تصريحات لقناة العربية، أن السنَّ القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاماً.

وقال التركي : إن “القرار السَّامي (الذي أصدره الملك سلمان) واضح .. تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حدّ سواء، وبالتالي العمر المعتمد، ليس فقط في المملكة بل في كافة دول العالم، هو الثامنة عشرة، وهذا هو السنُّ الذي يحق للشخص إذا بلغه الحصول على رخصة القيادة في المملكة”.

وأضاف اللواء التركي أن رجال الأمن يتعاملون مع المرأة كونها حاضرة باستمرار في السيارة كراكبة، وأنهم “لن يجدوا أية مصاعب في التعامل مع المرأة عندما تبدأ في ممارسة القيادة، وسيبذلون كل ما يلزم للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع”.

وكان وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قد أكد في وقت سابق، اليوم الخميس، أن “الأمر السَّامي القاضي بتعديل قانون المرور سيطبّق على المرأة والرجل، وأن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث”.