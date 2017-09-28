برنامج “The view” النسائي الشهير يحتفي بقيادة المرأة السعودية للسيارة (فيديو)

في لفتة مثيرة، وجهت مقدمات برنامج “The view” أحد أشهر البرامج الحوارية الذي تعرضه قناة “ABC” الأمريكية، تهنئة للمرأة السعودية، احتفاء بالسماح لها بقيادة السيارة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت إحدى مقدمات البرنامج، النجمة الأمريكية، ووبي غولدبيرغ، إن هناك “شيئا ما حصل في العالم أمس، شيء مدهش، شيء لم نفكر أننا سنراه، نريد أن نبارك لنساء المملكة العربية السعودية، أخيرًا سيقدن السيارة، إنه شيء رائع”.

وحظي قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة باهتمام عالمي، وبشكل خاص في الولايات المتحدة، وكانت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رحبت أمس الأربعاء، بقرار السلطات السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد عقود من المنع.

وقالت إيفانكا في تغريدة نشرتها في صفحتها في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إن “هذه الخطوة المهمة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.. اليوم كان تاريخيًا للمرأة السعودية، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة”.

وسبق أن رافقت إيفانكا، والدها خلال زيارته إلى المملكة، في مايو/أيار الماضي، والتقت مجموعة من رائدات الأعمال السعوديات وناقشت معهن التحديات والرؤى المستقبلية، ومن ضمنها السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء الثلاثاء الماضي، مرسومًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءًا من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظرًا مفروضًا يعود لعقود.

وكانت السعودية قبل صدور القرار، البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في المملكة في تنقلاتهن على السائقين الذكور.