تشييع مهيب لجنازة الشاب الكويتي أحمد الدوسري نجل وكيل وزارة الداخلية الذي قضى بحادث مروع (صور وفيديو)

شيع عدد كبير من الكويتيين، من بينهم وزراء ونواب في “مجلس الأمة”، اليوم الأربعاء، جثمان الملازم أول أحمد محمود الدوسري، نجل وكيل وزارة الداخلية، إلى مثواه الأخير في مقبرة “الصليبخات”.

وشارك في التشييع وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إضافة إلى نواب في مجلس الأمة وقيادات في الشرطة الكويتية وكبار الشخصيات العامة ومشاهير ونخب ثقافية، إلى جانب أقارب الدوسري وأصدقائه.

وكان الدوسري قد توفي يوم أمس الثلاثاء في حادث مروري مروع على طريق الرياض مقابل الفيحاء في الكويت، بالإضافة إلى وفاة وافدين من الجنسية المصرية، وإصابة ثلاثة آخرين في الحادث نفسه.

#فيديو| من مراسم تشييع المرحوم ملازم اول #احمد_محمود_الدوسري.. انا لله وانا اليه راجعون. pic.twitter.com/uImU0gAPxn — كان الإخبارية (@cannewskw) September 27, 2017

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن “المركبة التي كانت تقل الدوسري وبقية الضحايا اصطدمت بسيارات تعود لعامل صيانة الطرق على طريق الرياض، ما أدى إلى احتراقها بمن فيها ليلقى 3 أشخاص حتفهم، ومن بينهم الملازم أول أحمد محمود الدوسري”.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للتشييع الغفير، إضافة إلى صور الحادث الذي توفي فيه الدوسري، مشيدين بخصاله الحميدة وخدمته للوطن، وداعين له بالرحمة والمغفرة.