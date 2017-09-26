شابة سعودية تعزز حظوظ نساء بلدها في منحهن رخص قيادة السيارات (فيديو)

جذبت شابة سعودية أنظار نساء ورجال بلدها على حد سواء، اليوم الثلاثاء، عندما نجحت في قيادة سيارة وإخراجها من مكان مزدحم بالسيارات بعد أن فشل السائق الخاص بعائلتها في إخراج السيارة من المكان.

ووجدت محاولة الشابة الناجحة إشادةً وإعجاباً كبيراً من المؤيدين لمنح نساء المملكة رخص قيادة للسيارات وإنهاء حظر القيادة المفروضة عليهن، حيث اعتبروا ماقامت به الشابة رداً بليغاً على كل من يعارض قيادة النساء بحجة عدم قدرتهن على القيادة في الازدحام.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، اليوم الثلاثاء، رجلاً يقف بجانب سيارته التي تقودها الشابة وتخرجها من مكان ضيق محاط بعدة سيارات قبل أن تنزل منها ويصعد هو ليواصل قيادته.

ويقول مغردون سعوديون على موقع “تويتر” إن الشابة سعودية وإن السائق هو سائق عائلتها، دون أن يتضح بالضبط مكان الحادثة وتاريخها، إذ لايمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المغرد المعروف، خالد عبدالعزيز، على الفيديو بالقول “سواق لعائلة ما عرف يطلع السيارة وسط الزحمة قامت بنت سعودية أخذت السيارة منه و طلعتها، ويجي واحد يقول البنات راح يعملون لنا حوادث”.

وكتبت المغردة والناشطة السعودية المعروفة باسم “تالين” قائلةً “يحسبون السيارة خاصة فيهم ومايفهم لها إلا هم، مو لازم تثبت مهاراتها عشان تسوق، القيادة مو خاصة بجنس بس أنتم المتخلفين”.

وقالت مغردة تحت اسم “ساره” في تعليقها على الفيديو “هذا القهر بعينه، جايبه سواق وتضطر تعطيه راتب وهي قادرة تسوق حسبي الله بس”.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر إبريل/ نيسان العام الماضي، إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً، مشيراً إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.