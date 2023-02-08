خبراء وجيولوجيون: "زلزال تركيا أزاحها غربا بمقدار 3 أمتار"

أكد خبراء وباحثون أن الزلزال الذي ضرب تركيا يوم الإثنين، أحدث تغييرا هائلا في الصفائح التكتونية، التي تقع فوقها تركيا.

وبحسب ما ذكره خبراء، فإن الزلزال تسبب بإزاحة تركيا إلى الغرب بمقدار 3 أمتار.

وقال الخبراء، إن امتداد 140 ميلا (225 كم) من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق، حيث تقع البلاد على خطوط الصدع الرئيسة التي تحد صفيحة الأناضول والصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية.