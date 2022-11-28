السودان.. جدل بعد منع كلية لطالباتها من ارتداء العباءات

في حين جاءت غالبة تغريدات الرافضين للقرار عزفا على وتر العاطفة الدينية، واعتبروه منعا لأحكام الدين الخاصة بحشمة المرأة.

وقال آخرون إن القرار منع أيضا "ارتداء النقاب" وهو ما لم يرد في حديث عميد الكلية، الذي قال نصا إن الطالبة يمكنها ارتداء النقاب مع الزي المسموح به في الكلية.

من جهته، كتب أمين الريح مساعد، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "يبدو أن إعجاب بروفيسورات كلية ودمدني الطبية بأنفسهم وتفوقهم في طبهم، جعلهم يهذون بما لا يدرون وانطبق عليهم المثل السوداني الشهير (القلم ما بزيل بلم)".

وأضاف: "كيف لهم أن يصادروا حقا أصيلا لمجموعة من الطالبات أردن الالتزام بالزي الشرعي والستر، أرجو من المحامين في ودمدني وأولياء الأمور مقاضاة هذه الكلية حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر".