متزوجات بأجانب.. كويتيات يطالبن بالجنسية لأبنائهن بدل "الإقامة الدائمة"

وختم البيان بالقول: "بما أننا في أجواء انتخابات (برلمانية) نعلنها أننا لن ندعم أو نعطي أصواتنا لمن ينادي بهذه الفكرة، ويتجاهل حق المواطنة الدستوري والقانوني".

وينص قانون الجنسية الكويتي، من الناحية النظرية، على العديد من الوسائل التي يمكن للأفراد من خلالها اكتساب الجنسية الكويتية، ولكن عددا كبيرا من أحكام ذلك القانون ينتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وتختلف المرأة عن الرجل وفقا للمنظمة في أنه ليس من حقها توريث جنسيتها الكويتية إلى أطفالها أو منحها لزوجها، ومن حق الأبناء البالغين للرجال الذين اكتسبوا الجنسية أن يحصلوا عليها، ولكن بناتهم البالغات محرومات من هذا الحق، وكذلك أطفالهن.

ومنحت المادة الخامسة ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات تمثلت في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية من دون الحاجة إلى شريك كويتي، فضلاً عن التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة، وفقا للضوابط والنظام الذي تضعها المؤسسة في هذا الشأن.

كما تضمنت حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل دولة الكويت، إلى جانب التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية، مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة، وألا تُطبق عليهم سياسة الإحلال، إلى جانب الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.