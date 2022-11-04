مكتشف مقبرة "توت عنخ آمون".. مصر تعيد افتتاح منزل هوارد كارتر

أعادت مصر افتتاح منزل البريطاني هوارد كارتر في الأقصر بعد ترميمه، والذي أقام فيه عالم المصريات أثناء رحلة بحثه عن مقبرة الملك الذهبي "توت عنخ آمون" في وادي الملوك بالبر الغربي قبل 100 عام.

المنزل شيد عام 1911 وتمت توسعته لاحقا، وهو مكون من طابق واحد بالطوب اللبن تحيطه حديقة واسعة ويتكون من عدة غرف، منها غرفة نوم رئيسية ومطبخ ومعمل لتحميض الصور ويحتوي على بعض مقتنيات كارتر مثل مكتبه الخشبي وآلة كاتبة وخزينة للمستندات والخرائط، إضافة إلى بعض الصور الشخصية.

وكان المنزل الذي انتقلت ملكيته إلى وزارة الآثار بعد موت كارتر قد استخدم كاستراحة لمفتشي الآثار حتى عام 2009 حين تم تحويله إلى متحف، لكنه تعرض لبعض الأضرار فبدأ مشروع لترميمه وإعادة تأهيله في فبراير شباط 2022.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة دانيال روبنستين، في كلمة من أمام المنزل الذي ساهمت الولايات المتحدة في ترميمه: "خلال الأسبوعين القادمين ستتجه أنظار العالم إلى مصر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ، لكن قبل مئة عام اتجهت أنظار العالم لمصر للسبب الذي نجتمع من أجله اليوم.. اكتشاف هوارد كارتر مقبرة "توت عنخ آمون" هنا في وادي الملوك".