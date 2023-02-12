الأرجنتين وجهة سياحية غير متوقعة لروسيات حوامل.. ما السر وراء ذلك؟

تحولت الأرجنتين في أعقاب الحرب الأوكرانية إلى وجهة سياحية غير متوقعة لنساء روسيات حوامل يسافرن إلى البلد البعيد الواقع في أمريكا الجنوبية، بهدف الحصول على الجنسية لمواليدهن الجدد.

وأفادت تقارير متطابقة نقلاً عن مسؤولين في الأرجنتين بأن "نحو 10 آلاف امرأة روسية حامل وصلن إلى البلاد خلال الفترات الفائتة، بينهن أكثر من 5 آلاف وصلن في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

ووفقاً للسلطات الأرجنتينية، فإن "هؤلاء الروسيات يحرصن على أن يضعن أطفالهن في الأرجنتين حتى يحصلوا على الجنسية الأرجنتينية".