"ماما نونة".. يحيى الفخراني يروي كواليس أشهر مشهد مؤثر

روى الفنان المصري يحيى الفخراني كواليس أشهر مشهد مؤثر قدمه بحياته الفنية وهو مشهد فجيعة البطل "حمادة عزو" بمسلسل " يتربى بعزو"، حين توفيت والدته التي جسدت شخصيتها الفنانة الراحلة كريمة مختار.

والمسلسل عُرض للمرة الأولى في موسم دراما رمضان،2007، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية، تأليف يوسف معاطي، إخراج مجدي أبو عميرة، وجسد فيه الفخراني شخصية رجل ثري، مزواج، يطارد النساء ويعيش حالة من الاستهتار لكنه شديد الارتباط بوالدته.

أخبار ذات علاقة يحيى الفخراني يكشف سر ضحكته الشهيرة في فيلم "الكيف"

وقال يحيى الفخراني في مداخلة هاتفية مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة يستضيف فيها المؤلف يوسف معاطي، إن مشهد تلقي "حمادة عزو" نبأ وفاة والدته "ماما نونة"، وهو يأكل حلوى "البليلة"، كان الأصعب والأشد تأثيرًا من الناحية العاطفية في مسيرته برمتها.

وكشف عن أن السبب وراء ذلك يعود إلى أنه كان يعرف أن معاطي كتب المشهد تأثرًا بوفاة والدته في الحقيقة، وهو ما جعل دموع الفخراني تنساب بتلقائية وتأثر حقيقي وكأنه يبكي والدة صديقه المقرب ويستعيد مشاعر فجيعته في أمه.

ووجه الفخراني رسالة إلى يوسف معاطي قائلًا: "الفن يخسرك لأنك ابتعدت طويلًا وأناشدك العودة" ، فيما عقّب الأخير بقوله: "يحيى فنان كبير، وهو أصدق إنسان عرفته في حياتي في الفن وخارج الفن وهو حالة فنية رائعة، وكانت بدايتنا في المسرح، وهو داخل قلبي وإن شاء الله يكون هناك عمل مشترك يجمعنا معًا" .

ورغم ابتعاده عن الساحة في السنوات الأخيرة، فإن يوسف معاطي قدم عددًا من الأفلام والمسلسلات الشهيرة مع الزعيم عادل إمام، مثل: " الواد محروس بتاع الوزير" و" التجربة الدنماركية" و" السفارة في العمارة" و"عريس من جهة أمنية" و" فرقة ناجي عطا الله".