تقرير: التصحر يهدد بتحويل مستقبل إيران إلى غبار

أفاد تقرير إخباري، أن التصحر في إيران يزداد بوتيرة مذهلة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أنه السبب وراء فقدان مليون هكتار من الأراضي سنويًا.

ووفق موقع "راديو أوروبا الحرة" الأمريكي، فإن المسؤولين الإيرانيين، يقرّون بأن التصحر قد يؤدي إلى أزمة وجودية، وهجرة جماعية للسكان.

وساهم تدهور التربة بزيادة الغبار والعواصف الرملية التي جعلت تلوث الهواء هناك من بين الأسوأ في العالم.

وتسجل الحرارة في إيران درجات قياسية، حيث بلغت، في جنوب غرب البلاد، هذا الشهر 66.7 درجة مئوية، فيما أخذت الأنهار والبحيرات تجف، وأصبحت فترات الجفاف الطويلة هي الأمر السائد.