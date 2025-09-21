السعودية تستضيف مسابقة "إنترفيجن" في 2026

إعلام إسرائيلي: إصابة 8 جنود من لواء كفير بجروح جراء حادث انقلاب مركبة عسكرية على مشارف مدينة غزة

أعلن منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، التي تُقام هذا العام في موسكو، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف النسخة القادمة من المسابقة في 2026.

وجاء ذلك خلال العرض الختامي للمسابقة على مسرح "لايف أرينا" بالعاصمة الروسية.  

وكان فاز الفنان الفيتنامي دوك فوك بلقب مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025.

وقالت مقدمة الحفل عايدة غاريفولينا: "يسعدنا أن نعلن استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة إنترفيجن العام المقبل".  

وتُعتبر "إنترفيجن" منصة دولية تجمع الفنانين للتعبير عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، وتتيح للجمهور التعرف على التراث الثقافي والتقاليد والإبداعات الفريدة لكل دولة مشاركة.

