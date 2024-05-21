مشاجرة نسائية بين لاجئة سورية وامرأتين تركيتين تثير جدلًا واسعًا‎ (فيديو)

أثارت مشاجرة نسائية داخل مترو لنقل الركاب في مدينة "ايسكي شهير" التركية، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بعدما سلطت مزيدًا من الضوء على حياة اللاجئين السوريين هناك.

ونشب الشجار داخل المترو بين امرأة يُعتقد أنها سورية كانت برفقة أطفالها، ومواطنتين تركيتين فيما يبدو، بدءًا من الشتائم المتبادلة، مرورًا بمحاولة المرأة السورية ضرب إحدى التركيتين، وانتهاءً بدفع المرأة السورية خارج المترو عند توقفه في إحدى المحطات.

ورغم أن المشاجرة لم تنته بتقديم أيّ من طرفيها بلاغًا للشرطة، ولم يتضح سببها أيضًا، فإن الفيديو الذي صوره أحد الركاب فيما يبدو، ويظهر جزءًا من الشجار، وجد تداولًا لافتًا وردود فعل مختلفة.