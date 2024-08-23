أعلن ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسيين، عن تقديمه شكوى لنظيره المصري الفنان مصطفى كامل ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسبب تصريحاته عما حدث معه في مطار تونس، والتي اعتبرها الهمامي مهينة.

وقال الهمامي في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أنا قصدت نهبّطوا الفيديو حتى يشوفه المسؤولون، وهذا نتيجة خرق القانون في إقامة الحفلات في الجمهورية التونسية".

وأضاف: "المدعو شاكوش يتحدث عن آخر زيارة لتونس لإقامة حفل خاص، وأكيد تتذكرون العرس المشهور إللي النقابة نبهت له، وقلنا مافيه تراخيص، وإن هناك متعهدًا أجنبيًا جايب فنانين وخارق القانون، ولا حسيب ولا رقيب، وأتذكر أنني راسلت جهات مسؤولة، وتحدثت وقتها عن تهرب ضريبي".

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وواصل: "المفهوم إنه شاكوش يتحدث في هذا الفيديو عن تعطيل صار له في المطار.. عادي جدًا.. وألف تحية للديوانة التونسية، ورجال مطار تونس قرطاج الدولي، لأنهم طبقوا القانون، واكتشفوا أن شاكوش داخل تونس للسياحة، وأرادوا التثبت من شرعية دخوله، هل للسياحة كما يدّعي أم للعمل كما هو واضح؟.. وهنا مربط الفرس، صحة ليك تيجي تونس، وتأكل من خيرها، وتخلّص عملة صعبة، وبعد هذا تتحدث على بلادي إللي استقبلتك بكل حب وتقدير بطريقة مهينة.. وهنا".

وأعلن النقيب التونسي: "سنوجه شكوى إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية، وإلى النقيب المحترم مصطفى كامل الذي نعرف حبه لتونس، ولن يسكت على هذا التصرف الصبياني، الذي لن يمس من قوة حبنا للشعب المصري الحبيب".

واختتم: "متأكدون من احترام وحب الشعب المصري لبلدي تونس، وسنطالب شاكوش بالاعتذار الفوري ودون شروط، للتذكير فقط، مطار تونس قرطاج الدولي استقبل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، واكتفى".

ومن جانبه، علّق الفنان مصطفى كامل على أزمة حسن شاكوش في تونس، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، قائلا: "أنا مش فاضي، ومش ملاحق على إللي بيحصل بره ولا جوه، موضوع محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وحسن شاكوش مع نقابة تونس، يحبسوه هناك أنا مالي".

وكان حسن شاكوش انتقد في فيديو له طريقة استقباله في مطار تونس، وتفتيشه بطريقة مهينة، معلنًا أنه لن يذهب إلى تونس مجددًا حتى تتغير هذه المعاملة.