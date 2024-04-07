ذهب للحمام فوجد مفاجأة كادت أن تقتله

تعرض رجل في الخامسة والسبعين من العمر في كندا، لمفاجأة غير متوقعة بعد ذهابه إلى الحمام، إذ خرج عليه من وعاء المرحاض فأر عض قدمه قبل أن يستطيع التخلص منه.

ولم تنته مفاجأة الرجل عند خروج الفأر من المرحاض وإقدامه على عض قدمه فحسب، إذ تسببت هذه العضة بإصابته بجرثومة بكتيرية كادت أن تنهي حياته.

وقالت صحيفة الديلي ميل، إن الرجل ذهب للمستشفى بعد الحادثة، وتم تضميد جراحه، لكنه بعد ذلك بـ18 يوما أصيب بحالة من الإعياء والحمى والألم الشديد في البطن.

وبعد مراجعته المستشفى، تبين أنه مصاب بجرثومة بكتيرية خطيرة إثر عضة الفأر، وتسمى البريميات، وهو ما تسبب للرجل بحالة من الإنتان وفشل متعدد الأعضاء، وتم إدخاله العناية المركزة وإعطاؤه المضادات اللازمة وإنقاذ حياته.

والبريميات، هي بكتيريا تكون موجودة عادة في بول الفئران، ويبدو أن الفأر الذي عض الرجل، قد تبول وعرض تجويف فمه لبوله قبل أن يهاجم الرجل غير المحظوظ.