أمريكا تتوج مغربية بجائزة الدولة للمرأة الشجاعة
تُوجت المغربية رابحة الحيمر بجائزة دولية للمرأة الشجاعة التي تمنحها الولايات المتحدة سنويا نظير إسهامات النساء من جميع أنحاء العالم، اللائي أظهرن الشجاعة والقيادة، لا سيما في النهوض بالإنصاف والمساواة.
وسلمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "جائزة الدولة للمرأة الشجاعة 2024"، للمغربية رابحة الحيمر، خلال حفل نُظم في البيت الأبيض.
وقالت الحيمر: "يشرفني أن يتم الاعتراف بي من قبل الولايات المتحدة من بين نساء من مختلف مناحي الحياة".
وأكدت سفارة الولايات المتحدة في الرباط أن "رابحة الحيمر امرأة مغربية شجاعة نجحت في خوض غمار النظام القضائي، وناضلت من أجل الحصول، من خلال الحق الذي توفره مدونة الأسرة المغربية، على الاعتراف بزواجها التقليدي لإنقاذ ابنتها من التهميش الذي كثيرا ما يعاني منه الأطفال غير الشرعيين".
واعتبرت سفارة واشنطن، في بيان نُشر على منصتها الإلكترونية، أن "قصة رابحة أصبحت أكثر من مجرد انتصار شخصي عندما التقت المخرجة البريطانية ديبورا بيركين، ووافقت على أن تُروى مسيرتها في فيلم وثائقي بعنوان Bastards".
وينقل الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على القناة الثانية الحكومية يوم 2 ماي 2014، قصة معاناة رابحة الحيمر التي انطلقت حينما قررت أسرتها تزويجها دون بلوغ سن الرشد القانوني في عمر 14 سنة من ابن عمها، وقد تم الزواج التقليدي بالفاتحة ومن دون عقد زواج.
تقول رابحة في الفيلم إن حياتها تحولت إلى جحيم مع زوجها، فاضطرت إلى العودة إلى منزل والديها، وفجأة اكتشفت أنها حامل، إذ خاضت بعد الوضع معركة أخرى مع الزوج لإثبات نسب طفلتها وتسجيلها في السجل المدني.