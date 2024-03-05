أمريكا تتوج مغربية بجائزة الدولة للمرأة الشجاعة

تُوجت المغربية رابحة الحيمر بجائزة دولية للمرأة الشجاعة التي تمنحها الولايات المتحدة سنويا نظير إسهامات النساء من جميع أنحاء العالم، اللائي أظهرن الشجاعة والقيادة، لا سيما في النهوض بالإنصاف والمساواة.

وسلمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "جائزة الدولة للمرأة الشجاعة 2024"، للمغربية رابحة الحيمر، خلال حفل نُظم في البيت الأبيض.

وقالت الحيمر: "يشرفني أن يتم الاعتراف بي من قبل الولايات المتحدة من بين نساء من مختلف مناحي الحياة".