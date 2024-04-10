"لوزيعة".. تقليد أمازيغي يقام مع حلول عيد الفطر في المغرب

توارث السكان الأمازيغ في المغرب، منذ عقود تقليدا اجتماعيا يطلقون عليه "لوزيعة" أو "تمشرط" بالأمازيغية، يقام في العشر الأواخر من رمضان ومع حلول عيد الفطر، أو "العيد الصغير" كما يسمى محليا.

ويقصد بعادة "لوزيعة"، قيام أهل قرية من القرى الأمازيغية في جميع مناطق المغرب، بجمع الأموال لشراء العجول أو البقر وذبحها، ثم يصار إلى توزيعها بشكل متساوٍ على الجميع من دون التمييز بين غني وفقير، بهدف تعميق الروابط بين أبناء البلدة الواحدة، وزيادة التكافل والتعاون.

وعادة ما يتم نحر الماشية على وقع أجواء احتفالية يتولى الإشراف عليها أبناء القرية من نساء ورجال، ثم يجلس بعدها الجميع في حلقة واسعة لتوزيع اللحوم؛ إذ إن للشكل الدائري رمزيته باعتبار الكل سواء.

وأكد متخصصون في التاريخ الاجتماعي، أن تقليد "لوزيعة" سبق ظهور الإسلام في شمال أفريقيا، وهو موروث ثقافي تم المحافظة عليه، وأكثر ما ارتبط في السابق بهذا الطقس كانت المواسم الزراعية، حتى تحولت بعد دخول الإسلام للمنطقة إلى عادة اجتماعية تضامنية مرتبطة بمناسبات دينية.