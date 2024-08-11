قررت الكويت معاملة السيارات الفارهة التي يتورط ملاكها بمخالفات القيادة المتهورة بشكل مغاير للسيارات الأخرى، إذ سيتم بيعها في المزاد العلني بدلاً من فرمها وكبسها كبقية السيارات.

وقال وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، إن كبس السيارات في قانون المرور الجديد بحق مرتكبي أعمال الرعونة والاستهتار ومعرضي الأرواح للخطر، سيشمل السيارات غير الفارهة، وذات الثمن المنخفض فقط.

وأضاف الوزير اليوسف، في حديث لصحيفة "القبس" المحلية، أن عقوبة الكبس لن تشمل السيارات ذات الثمن المرتفع، التي يقدر ثمنها بنحو 40 ألف دينار (نحو 130 ألف دولار) وما فوق، إذ "سيتم بيعها في مزاد للدولة بدلاً من كبسها".

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وبدأت الكويت أخيراً بفرم سيارات السائقين المتهورين؛ جراء استهتارهم بحياة مرتادي الطريق، في عقوبة اعتمدتها وزارة الداخلية، وتلقى تأييداً واسعاً من السكان.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، في مايو/أيار الماضي، مقطع فيديو لآليات كبيرة تكسّر وتقطّع سيارات تمت مصادرتها من سائقين متهورين.

ويظهر في الفيديو كيف تُنقل السيارات المصادرة إلى كراج سيارات كبير، تدخل فيه السيارة قطعة واحدة، وتخرج من تحت مكبس حديد كبير وآلات لتقطيع وفرم الحديد وقد تحوّلت إلى قطع صغيرة يمكن حمل كل منها بيد واحدة.