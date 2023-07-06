وفاة طالب مصري أثناء أداء امتحان الثانوية العامة
توفي، اليوم الخميس، طالب مصري أثناء تأديته امتحان الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وإصابته بحالة إعياء وضيق في التنفس، داخل مدرسته في محافظة أسوان.
ونعت مديرية التربية والتعليم في أسوان الطالب عبد الكريم محمود عباس، الذي وافته المنية خلال امتحان الثانوية العامة.
وقال أحمد سلامة مدير الإدارة التعليمية بمنطقة "كوم امبو" لموقع لموقع "بوابة الأهرام"، إن الطالب المتوفى من طلاب الدمج وكان يؤدى الامتحان على كرسي متحرك وأصيب بحالة إعياء داخل اللجنة ليتم نقله على الفور إلى مستشفى "كوم أمبو" المركزي إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.
وبين سلامة أن تقرير المستشفى أفاد بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وأزمة قلبية أدت إلى وفاته.