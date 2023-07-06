وفاة طالب مصري أثناء أداء امتحان الثانوية العامة

توفي، اليوم الخميس، طالب مصري أثناء تأديته امتحان الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وإصابته بحالة إعياء وضيق في التنفس، داخل مدرسته في محافظة أسوان.

ونعت مديرية التربية والتعليم في أسوان الطالب عبد الكريم محمود عباس، الذي وافته المنية خلال امتحان الثانوية العامة.