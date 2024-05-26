بعد طلاقها.. خاتم حلا شيحة يثير الجدل مجددا

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل مجدداً، بعد ظهورها بخاتم بيدها اليمنى، ما اعتبره مستخدمو مواقع التواصل إعلاناً عن ارتباطها، وذلك بعد فترة قصيرة من طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

وكشف مصدر مقرب من حلا حقيقة ارتباطها، مشيراً أن الخاتم الذي بيدها هو عبارة عن "إكسسوار" وليس خاتم زواج كما تم تداوله.

وكانت حلا شيحة نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، ظهرت خلالها بدون حجاب، وترتدي بيدها اليمنى خاتما، ولم تعلق عليها، الأمر الذي جعل الجمهور يظن أنها ارتبطت مجددا.

وكانت حلا شيحة انفصلت عن زوجها السابق الداعية المصري معز مسعود في هدوء تام، ودون الإعلان عن ذلك، بل إنها نفت عدة مرات طلاقها.