تحذير لكبار السن.. لا تفرطوا في تناول الآيس كريم

نصحت خبيرة في شؤون الصحة، كبار السن، بعدم الإفراط في تناول الآيس كريم، لا سيما في ظل ارتفاع الحرارة صيفا، لأن الأمر ينذر بعدة متاعب صحية.

وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من المركز الروسي العلمي والسريري لبحوث لشيخوخة، البروفيسورة أنتونينا ماشاروفا، أن الإفراط في تناول الايس كريم يزيد عرضتهم للإصابة بأمراض القلب.

وقالت البروفيسورة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إن "تناول كمية كبيرة من الآيس كريم يمكن أن يحفز لدى المسنين أمراض القلب والأوعية الدموية أو يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض".

وأضافت أن "الجسم يهضم ويمتص المواد الباردة بصورة سيئة، لأنها تجبر الجهاز الهضمي على مضاعفة جهوده، وهذا في سن الشيخوخة محفوف بخطر تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، لذلك على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض في الجهاز الهضمي وخاصة من وجود الحصى في كيس المرارة والتهاب البنكرياس المزمن الامتناع تماما عن تناول الآيس كريم".

وأردفت أن"الآيس كريم يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، التي يؤدي تناولها إلى تكون لويحات تصلب الشرايين وإضعاف عمل عضلة القلب، كما يحتوي أيضا على زيوت نباتية بينها زيت النخيل ما يخفض من جودة هذا المنتج".

وأوضحت أن "تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون يؤدي إلى زيادة الوزن وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء واضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ويؤثر سلبا في عمل منظومة المناعة لدى كبار السن".

ودعت ماشاروفا إلى "الاعتدال في تناول جميع أنواع الأطعمة، فإذا كان تناول الأطعمة الباردة لا يسبب أعراضا مزعجة ولا توجد موانع مباشرة، فيمكن لكبار السن أحيانا تناول قليل من الآيس كريم في الطقس الحار".