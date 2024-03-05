سوريا.. ما حقيقة العثور على جثة قيس الزرزور؟

لم تسفر ثمانية أيام من البحث داخل مغارة عين الدلبة في مدينة طرطوس السورية، وبحيرة سد دريكيش القريبة منها، عن أية نتيجة تحل لغز اختفاء الشاب قيس الزرزور، الذي كان يزور المغارة مع ثمانية من أصدقائه في المدرسة الثانوية.

وانتشرت شائعات على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالعثور على جثة الزرزور داخل المغارة، فيما أكدت فرق الدفاع المدني أن عمليات البحث لم تفضِ إلى نتيجة حتى الآن.

وقال الدكتور علي بلال، رئيس الطبابة الشرعية في طرطوس، لـ"إرم نيوز": إن "عمليات البحث ما زالت جارية، ولم يتم إيجاد أي أثر للشاب المفقود حتى اللحظة".

وكان الزرزور، الطالب في الصف الثالث الثانوي، قد اختفى في 26 فبراير الماضي داخل مغارة عين الدلبة في مدينة طرطوس السورية، رفقته ثمانية من أصدقائه في المدرسة الثانوية يزورون المغارة المعروفة كمكان مفضل لتصوير المسلسلات الدرامية.

وإثر اختفائه، تم توقيف أصدقائه الثمانية على ذمة التحقيق ثم تم الإفراج عنهم، فيما أفاد أصدقاؤه بأنهم لم ينتبهوا إلى غيابه إلا بعد خروجهم من المغارة، حيث شرعوا بمناداته والبحث عنه من دون جدوى، فذهبوا إلى بيت عائلته وأخبروا ذويه.

وتواصل فرق الدفاع المدني، ترافقهم مجموعة كبيرة من المتطوعين، البحث داخل المغارة، مع فرقة من الضفادع البشرية تمشط قاع بحيرة دريكيش القريبة والمتصلة مع المغارة بأقنية ضيقة، من دون الوصول إلى نتيجة حتى كتابة هذا التقرير.