الهند.. سقوط مفاجئ للعبة ملاهٍ يُصيب 4 أشخاص بجروح (فيديو)

أُصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر سقوط مفاجئ لإحدى الألعاب في مهرجان ترفيهي غرب الهند، وفقًا لتقارير إعلامية.

ووقع الحادث في مدينة نافساري بولاية جوجارات، عندما انهارت لعبة دوارة فجأة من ارتفاع يُقدر بحوالي 15 مترًا.

وشملت الإصابات طفلين ورجلًا وامرأة، وقد تم نقلهم سريعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته "فيرال برس" لحظة دوران اللعبة حول عمود معدني قبل أن ينفصل جزء منها بشكل مفاجئ وسط صرخات وهلع الحضور.

وأفاد مسؤولون محليون بأن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كانت اللعبة قد خضعت لاختبارات السلامة اللازمة وتمت الموافقة على تشغيلها.

ويُعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المماثلة التي وقعت في مدن ملاهٍ ومهرجانات حول العالم، ما يثير تساؤلات متكررة حول مدى الالتزام بمعايير السلامة وفحص الألعاب قبل تشغيلها.





