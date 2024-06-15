مصر.. تطور في قضية جد متهم بـ"هتك عرض" حفيدته
قررت السلطات الأمينة في مصر، تجديد حبس مسن يُدعى "محمود" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بهتك عرض حفيدته القاصر بمنطقة "القنطرة البيضاء" التابعة لمحافظة كفر الشيخ.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة في القضية الصادمة للرأي العام، حيثُ تبين أن الجد كان يضع مخدرًا للمجني عليها في الطعام ويعاشرها معاشرة الأزواج.
وأوضحت التحريات أن والد الفتاة القاصر ووالدتها انفصلا عن بعضهما منذ فترة وانتقلت الفتاة للعيش مع جدها وجدتها في منزلهما، مشيرة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 52 عامًا، وأن المجني عليها تدعى"ر.إ.م" وتبلغ من العمر 16 عامًا.
وقال والد المجني عليها في التحقيقات إن الجريمة أصابته بالصدمة ولم يصدق ابنته في البداية، ولكن بعد التأكد من صدق كلامها اضطر لاصطحابها إلى قسم الشرطة والتقدم ببلاغ ضد والده وهو في حالة من الذهول.