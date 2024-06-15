مصر.. تطور في قضية جد متهم بـ"هتك عرض" حفيدته

قررت السلطات الأمينة في مصر، تجديد حبس مسن يُدعى "محمود" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بهتك عرض حفيدته القاصر بمنطقة "القنطرة البيضاء" التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة في القضية الصادمة للرأي العام، حيثُ تبين أن الجد كان يضع مخدرًا للمجني عليها في الطعام ويعاشرها معاشرة الأزواج.