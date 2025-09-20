راكب يخفي رفاتًا بشرية داخل حقيبة في مطار أمريكي (صور)

عثر ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خلال تفتيش روتيني في مطار تامبا الدولي، على عظام بشرية، بينها جزء من جمجمة، داخل حقيبة مسافر كان قد صرّح بأنه يحمل 10 سيجار فقط.

العظام، التي وُجدت ملفوفة بورق الألمنيوم، كانت مخبأة إلى جانب نباتات محظورة وسيجار غير مصرح به.

وأفاد المسافر وفقا لموقع "cbs news"، بأن الرفات مخصصة لاستخدامها في طقوس دينية، وفقًا لما قاله مدير العمليات الحقلية في الجمارك، كارلوس سي. مارتيل.

ونشرت السلطات صورًا أظهرت الجمجمة والفقرات داخل الأمتعة، وتم التعامل مع المضبوطات باعتبارها دليلاً.

وأكدت الجمارك أن العظام تمثل خطرًا صحيًا وقد تم إتلافها وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشار مارتيل إلى أن الحادثة تعكس الطابع غير المتوقع لتفتيش الأمتعة الدولية، مؤكدًا عبر منصة "إكس": "لا نعلم دائمًا ما تحتويه الحقائب، لكن نعرف كيف نكشف ما يثير الشبهة".

ولم تكشف السلطات عن جنسية المسافر أو ما إذا كانت ستُوجَّه إليه اتهامات.

ومن جهتها، شددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن إدخال رفات بشرية إلى الولايات المتحدة يتطلب وثائق وتصاريح رسمية، بحسب نوع الرفات وظروف الوفاة.