هدية من مصري إلى ويل سميث تحصد تفاعلًا عالميًّا (فيديو)

في بادرة لطيفة، أهدى شاب مصري هدية إلى ويل سميث بشكل مفاجئ ليتقبلها بصدر رحب وتواضع شديد، في واقعة حصدت تفاعلًا كبيرًا حول العالم.

ووثق سميث الواقعة من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع إنستغرام، أثناء تذوقه عددًا من المأكولات بأحد فنادق العاصمة السعودية الرياض.

وأثناء مروره على "بوفيه" الطعام، فاجأه أحد العاملين في فريق تقديم الطعام بالفندق وهو مصري من أبناء النوبة قائلًا: "اسمح لي أن أقدم لك هدية صغيرة"، ثم أخرج من جيبه سوارًا وقدمه للنجم العالمي.