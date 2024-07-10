الملك تشارلز يعرض "دب بادينغتون" للبيع مقابل 320 دولارًا

قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه لعبة محشوة عادية، لكن الملك تشارلز يعرض "دب بادينغتون" للبيع مقابل 275 جنيهًا إسترلينيًّا (ما يعادل 320 دولارًا).

هذا "الدبدوب" ذو الإصدار الخاص هو قطعة مميزة لهواة الجمع، ويباع في المتجر الموجود في منزل الملك الريفي في هايجروف.

وبحسب صحيفة "ميرور" يبلغ ارتفاع الدبدوب نحو 30 سنتمترًا، ويأتي في صندوق هدايا، وتبلغ تكلفة توصيله 19.95 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، أو 55 جنيهًا إسترلينيًّا لجميع أنحاء العالم.

ودب بادينغتون، المصنوع من شعر الماعز، ليس مخصصًا للأطفال على الإطلاق. فهذه القطعة الصغيرة النادرة مخصصة لهواة الجمع فقط، ولا يجوز اللعب بها.

ويأتي في النص المرفق مع الدب "استنادًا إلى الرسومات الأصلية الشهيرة لبيغي فورتنوم، فإن دب بادينغتون الكلاسيكي المصنوع في بريطانيا ليس مجرد لعبة، بل هو رفيق مدى الحياة. صُمِّم ليجلب لك حياة مليئة بالبهجة والرفقة، وهو دب يتوق إلى أن يكون أفضل صديق للجميع، ويستحضر شعورًا بالحنين والدفء في قلبك."

والدب المحظوظ مشغول يدويًّا في مصنع "ميريثوت" Merrythought التاريخي في "آيرون بريدج"، ويحمل شهادة تؤكد استخدام أجود المواد الطبيعية في صناعته، بأيدي أصحاب أفضل الخبرات في بريطانيا.

وبحسب الخبراء، صُنع دب بادينغتون من قماش الموهير المنسوج بدقة والمخمل القطني الناعم، ويأتي مزينًا بقبعة من اللباد الصوفي الخالص ومعطف دافل يتميز بأزرار خشبية، ويأتي بأنف مخيط يدويًّا بعناية، بينما تعلو الابتسامة الدافئة وجهه.

يذكر أن دب بادينغتون المحشو مشهور بين أجيال الأطفال منذ الخمسينيات، كما ظهر في رسم تخطيطي مع الملكة إليزابيث خلال احتفالها باليوبيل البلاتيني عام 2022.