شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل برسالة غامضة عن "لوسي"

أثار محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وُجهت على ما يبدو إلى شخص بعينه، وصفه بـ"لوسي".

وألمح محمد عبد الوهاب الشهير بـ "كونغ" إلى تورط لوسي، وهو إشارة إلى أحد الأشخاص المعروفين، في قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، لا سيما "الأبيض"، وهو مصطلح يُشير غالبًا إلى الكوكايين أو الهيروين، متوعدًا بأن القضاء عليه قادم من عند الله، مشيرًا إلى أن أحد المقربين منه قد اعترف عليه فعلًا.

ولم يكتفِ عبد الوهاب بالتصريح، بل أرفق منشوره بصورة من مشهد شهير من الفيلم الكلاسيكي "إشاعة حب"، يظهر فيه الفنان الكبير يوسف وهبي إلى جانب جمال رمسيس في دور "لوسي ابن طنط فكيهة"، وهو ما عده المتابعون تلميحًا ساخرًا ومُبطّنًا يحمل أبعادًا درامية تكشف جانبًا خفيًا من الصراع الدائر، خاصة أن الجمهور بات يعرف من هو "لوسي" المُشار إليه في منشور محمد عبد الوهاب الحديث ومنشورات سابقة أخرى.