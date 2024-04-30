إعدام طبيب تجميل هتك عرض ابنة شقيقة زوجته في مصر

قضت محكمة الجنايات في مصر إحالة طبيب تجميل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقة زوجته القاصر داخل منزله بمنطقة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت جهات التحقيق أحالت القضية إلى الجنايات بعد استلام تقرير الطب الشرعي الذي أثبت الواقعة، وأكد إدانة المتهم بهتك عرض المجني عليها.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت المباحث بلاغًا من إحدى السيدات، بتعرض ابنتها صاحبة الـ15 عامًا، للتعدي على يد زوج شقيقتها بمجمع "هرم سيتي" بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع خالتها.

وكشف محامي المجني عليها أنها تعرَّضت للاغتصاب على يد زوج خالتها، وهو طبيب تجميل يبلغ 33 عامًا، بعد إقناعه زوجته بأن تذهب إلى شراء بعض مستلزمات المنزل، ليبقى وحده مع الفتاة، حيث قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء إقامتها معهما بمنطقة الـ6 من أكتوبر.