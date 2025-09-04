لماذا أخلت السلطات المصرية سراح الراقصة بوسي؟

أُثيرت خلال الساعات الماضية عدة تساؤلات حول سبب إخلاء سبيل الراقصة ياسمين سامي، المعروفة باسم "بوسي"، رغم توجيه سلسلة من الاتهامات إليها، من بينها نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

المحامي أحمد فتحي، محامي الراقصة ياسمين سامي، قال لـ"إرم نيوز" إن موكلته أكدت خلال التحقيقات أنه لا يوجد لديها أي حسابات بنكية أو تعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وقدم ما يثبت صحة أقوالها.

وأضاف أن التحقيقات شملت أيضًا سؤالها عن الرخصة المهنية الخاصة بمزاولة مهنة الرقص، فقد أوضحت أن الرخصة لا تزال سارية حتى نهاية العام الجاري 2025.

وتابع المحامي أن موكلته وُجهت إليها اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لكنها نفت ذلك وأثبتت أنها لم تُفعّل خاصية الربح على جميع حساباتها عبر "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام".

وأكدت الراقصة المعروفة أن ما تنشره عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي مجرد فيديوهات دعائية لعملها بهدف تحقيق انتشار وشهرة أوسع.

وأشار إلى أنه بعد فحص الهاتف المحمول الخاص بالراقصة بوسي، لم يُعثر إلا على مقاطع لرقصها، وبناءً على ذلك قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.