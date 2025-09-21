سوري وفلسطيني ينتحلان صفة أطباء بعيادة تجميل في العراق (فيديو)

ضبطت سلطات العراق شخصين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، انتحلا صفة طبيّة ومارسا مهامَّ علاجية في عيادة دون ترخيص في البصرة.

وأوضحت دائرة الصحة في البصرة، في بيان لها، أنه تم "ضبط سوري وفلسطيني ينتحل كل منهما صفة طبيب أسنان ومعالج طبيعي بعيادة غير مجازة".

تفتيش #ضبط_سوري_الجنسية منتحل صفة طبيب اسنان واخر فلسطيني الجنسية يعملان في عيادة اسنان وتجميل غير مجاز وسط البصرة . Posted by ‎دائرة صحة البصرة‎ on Saturday, September 20, 2025

ونفذت فرق دائرة الصحة حملة مفاجئة على العيادة المذكورة وأجرت تحقيقًا مبدئيًّا في المكان مع المذكورين للاستفسار عن تراخيص المزاولة.

واتضح من حديث أحد مسؤلي الحملة الصحية أن المكان تمت زيارته قبل 6 أشهر وتم رفض منحه تصريح العمل، ورغم ذلك مارس نشاطه.

ونشرت دائرة صحة البصرة مقطع فيديو يوثق لحظة تفتيش العيادة والتي شهدت ضبط مواد تجميل وأجهزة ليزر غير مرخصة تستخدم في العلاج.

ويسمع في المقطع المصور صوت إحدى السيدات، يبدو أنها تعمل في العيادة ذاتها دون تصريح، تقول إنها وصلت العراق منذ 10 أيام فقط.

وحاول أحد المتورطين، كما ظهر في المقطع، التنصل من المسؤولية بإنكاره العمل في العيادة، وتأكيده أنه كان يعمل سابقًا وتوقف عن العمل.