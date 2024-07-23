لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها بعد إصابتها بعيار ناري استقر في رأسها، من قبل خطيبها داخل منزلها بإحدى قرى محافظة الأقصر، في صعيد مصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مستشفى الكرنك الدولي بورود فتاة مصابة بعيار ناري في الرأس أدى إلى وفاتها على الفور.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن القاتل هو خطيبها، إذ كان يزورها في منزلها، وأثناء جلوسه معها، أخرج سلاحًا ناريًّ يمتلكه "غير مرخص"، وأثناء لهوه به أمامها، خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ استقرت برأسها، لتسقط جثة هامدة.

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وألقت الشرطة القبض على القاتل، وحررت محضراً بالواقعة، وعرضته على النيابة العامة، والذي اعترف أمامها بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قتلها، فقط الرصاصة خرجت عن طريق الخطأ.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الوفاة، كما كلفت المعمل الجنائي بالكشف عن إن كانت الرصاصة خرجت من المسدس عن طريق الخطأ، أم أن المتهم تعمد قتل الضحية.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.