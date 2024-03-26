هكذا لبت السعودية نداء استغاثة البدور القحطاني في الكويت
لبّت السعودية، نداء استغاثة لإحدى مواطناتها في الكويت، بعدما طلبت نقل والدها المريض لتلقي العلاج في السعودية، في قصة مؤثرة وجدت متعاطفين كثر في المملكة مع الشابة بدور مسفر القحطاني.
وقالت سفارة المملكة في الكويت، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، "إنها قامت بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لوضع صحي حرج، وتم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة".
وأظهرت صور نشرتها السفارة، طائرة الإخلاء الطبي في مطار الكويت، خلال عملية نقل المريض مسفر بن صالح القحطاني، برفقة أفراد من أسرته، والكادر الطبي المرافق.
ولقيت استجابة السفارة السعودية لنداء ابنة القحطاني، إشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن حظيت قصة المسن ونداء البدور بتعاطف كبير انتهى بالتدخل الرسمي ونقله للمملكة.
وكانت البدور قد طلبت من السفارة السعودية نقل والدها الذي يتلقى العلاج منذ أيام في مستشفى العدان بالكويت، بعد تدهور حالته الصحية.
وكان القحطاني يرقد في العناية المشددة في المستشفى الحكومي الكويتي، وتعددت تشخيصات الأطباء له على حد قول ابنته البدور التي تقول إنها تخشى وفاته.
وأشارت الشابة إلى أن والدها متقاعد من الجيش الكويتي، بينما تعمل هي وأخوتها في البلد الخليجي أيضاً، فيما يبدو أن العائلة تحمل الجنسيتين السعودية والكويتية.
وتنقل طائرات الإخلاء الطبي السعودية، مواطني المملكة من مختلف دول العالم، بما في ذلك دول قريبة، لكونها مجهزة بكل مستلزمات السلامة والعلاج الإسعافية والضرورية.
وكانت طائرة الإخلاء الطبي ذاتها قد حطت في الكويت قبل أسبوع، لنقل زوجين سعوديين تعرضا لحادث مروري أثناء زيارتهم إلى الكويت، لاستكمال علاجهما داخل المملكة.