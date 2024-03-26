هكذا لبت السعودية نداء استغاثة البدور القحطاني في الكويت

لبّت السعودية، نداء استغاثة لإحدى مواطناتها في الكويت، بعدما طلبت نقل والدها المريض لتلقي العلاج في السعودية، في قصة مؤثرة وجدت متعاطفين كثر في المملكة مع الشابة بدور مسفر القحطاني.

وقالت سفارة المملكة في الكويت، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، "إنها قامت بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لوضع صحي حرج، وتم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة".

وأظهرت صور نشرتها السفارة، طائرة الإخلاء الطبي في مطار الكويت، خلال عملية نقل المريض مسفر بن صالح القحطاني، برفقة أفراد من أسرته، والكادر الطبي المرافق.