في النصف الأول من رمضان.. أعمال أثارت الجدل وواجهت مطالب بوقف عرضها

شهد النصف الأول من الموسم الرمضاني الجاري إثارة جدل من بعض الأعمال الفنية لأسباب مختلفة، منها الإساءة لمهنة الطب الشرعي، والإساءة للمحاماة، ونشر محتوى لا يليق بالشهر الفضيل، وطالبت العديد من الجهات، بالإضافة إلى النشطاء والجمهور بتوقيف عرض تلك الأعمال، ومن أبرزها:

زوجة واحدة لا تكفي

يعد المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" من أبرز الأعمال التي أثارت الجدل ووقعت في مرمى الانتقادات؛ بسبب جرأته في مناقشة قضايا اجتماعية حساسة مثل الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات وغيرها.

وطالب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنع عرض العمل لكونه لا يتناسب مع شهر رمضان، فضلا عن كونه لا يتناسب مع الجمهور العربي.

تدخلت وزارة الإعلام الكويتية، وأصدرت بيانا أكدت فيه تصديها لأي عمل فني يسيء إلى دولة الكويت وشعبها، موضحة: "أكدت وزارة الإعلام رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي".

وقالت الوزارة، إنها باشرت باتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني الذي وصفته بـ "المسيء إلى المجتمع الكويتي، ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ "احترام القوانين واللوائح والمواثيق".

والمسلسل بطولة الفنانة هدى حسين، والفنان ماجد المصري، وغيرهما من فناني مصر والخليج.