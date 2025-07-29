زوجة نجم "جيمس بوند" السابقة تكشف تفاصيل إصابته بالخرف

يعيش جورج لازينبي، الممثل الأسترالي الشهير البالغ من العمر 85 عامًا، والمعروف بأدائه الوحيد لدور "جيمس بوند" في فيلم On Her Majesty’s Secret Service، مع مرض الخرف في منشأة للرعاية في لوس أنجلوس.

وعلى الرغم من التحديات، شاركت زوجته السابقة، بطلة التنس الأمريكية السابقة بام شرايفر، قصة مؤثرة عن تجدد علاقتهما وزياراتها اليومية له.

لازينبي، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا فقط عندما تم اختياره لأداء دور العميل 007 عام 1969، رفض صفقة بقيمة مليوني دولار للاستمرار في الدور بعد فيلم واحد فقط. وقبل التمثيل، عمل بائع سيارات، وميكانيكيًا، وعارض أزياء.

وتقاعد لازينبي عام 2024 ويعيش الآن حياة هادئة في دار رعاية، بدعم من شرايفر (62 عامًا)، التي تزوجها في 2002 وانفصل عنها في 2011، ولديهما معا ثلاثة أبناء.

وفي مقال مؤثر، وصفت شرايفر كيف تحوّلت علاقتهما المتوترة سابقًا إلى علاقة مليئة بالود. وكتبت: "نرى بعضنا كل يوم"، مشيرة إلى أنهما الآن يعبّران عن الحب والامتنان باستمرار. وأضافت: "جورج يبلغ 85 عامًا الآن، ويعاني الخرف، لكنه لا يزال على طبيعته، بنسخة أكثر لطفًا".

ويؤثر الخرف بشكل أساسي في ذاكرة لازينبي القصيرة، لكنه لا يزال يتذكر شبابه بوضوح، بما في ذلك انتقاله إلى لندن عام 1964 وقصص نشأته في أستراليا. وتمتلك شرايفر توكيلًا قانونيًا للعناية به، وقد نقلته، أخيرًا، إلى منشأة رعاية في باسيفيك باليسيدز. وخلال حرائق لوس أنجلوس في يناير 2024، اضطرت إلى إجلائه بسرعة.

وتعبّر شرايفر عن أملها في أن تُظهر قصتهما أن العلاقات يمكن أن تتعافى بمرور الوقت، وتقول: "ربما لم نكن لنستمر على تواصل لولا أطفالنا الثلاثة. والآن، كل ما أريده هو إطالة أمد هذه المرحلة المتأخرة من التصالح والتجدد لأطول وقت ممكن".