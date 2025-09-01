logo
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى 622 (فيديو)

قياس الزلزال المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 6:52 ص

قتل 622 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 1500 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان  ليل الأحد وبلغت شدته 6 درجات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المتين إن "610 أشخاص قتلوا وأصيب 1300 في ولاية كونار حيث دمرت العديد من المنازل"، مشيرا الى أن 12 شخصا قتلوا كذلك في ولاية ننكرهار، بحسب فرانس برس.

وكان مسؤولون محليون وهيئة المسح الجيولوجي الأميركي أفادوا مساء الأحد بأن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيا بلغ ثمانية كيلومترات، يقع على مسافة 27 كيلومترا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.

