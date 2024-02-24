"القنبوس".. أقدم آلات اليمن الموسيقية تتحدى الواقع (صور)

خلال العقود الماضية، كان النجار أحمد زبير، عضوًا في فرقة "الموسيقى والفنون الشعبية في شبام" إلى جانب عضويته في الفرقة التابعة لمكتب وزارة الثقافة اليمنية في مديريات وادي وصحراء حضرموت؛ ما جعله يشير إلى أن "القنبوس" الذي بدأت صناعته التقليدية في شبام حضرموت خلال عام 1895، يعدّ مهدًا للعود العربي التقليدي الذي مرّ بعدة مراحل من التطور، حسب وجهة نظره.

ويصنِّع النجار الحرفي آلة "القنبوس" حسب الطلبات التي تصله من فنانين وموسيقيين يمنيين داخل البلاد وخارجها، إلى جانب الطلبات الأخرى الواردة من كويتيين، وإماراتيين، وسعوديين، ومصريين، وقطريين، والتي يقول إن بعضها "يطلب إضافة تعديلات على الأوتار وعددها، مع الحفاظ على الشكل التقليدي العام للآلة".

جزء من الهوية

ويحتدم الجدل بين المؤرخين حول تاريخ ظهور "القنبوس"، الذي انتشر بشكل أكبر في صنعاء القديمة وحضرموت، حتى بداية أُفول نجمه في أوائل القرن العشرين في صنعاء، إبان عهد الإمام يحيى حميد الدين.