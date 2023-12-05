فائدة جديدة للزبادي.. مكافحة الاكتئاب والقلق

أجرت كلية الطب في جامعة فيرجينيا الأمريكية بحثاً يسلط الضوء على الدور المحوري للبكتيريا الموجودة في لبن الزبادي والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك في إدارة مستويات الإجهاد.

وبحسب موقع Scitechdaily، يفتح هذا البحث آفاقاً واعدة للوقاية من الاكتئاب والقلق، كما يمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة مبتكرة تعتمد على البروبيوتيك لعلاج حالات الصحة العقلية.

واستطاع الباحثون تمييز دور العصية اللبنية وسط عدد لا يحصى من الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل البيئة الداخلية للإنسان. وهو ما يُعد "تقدماً هائلاً في فهم الأدوار الفردية للميكروبات، وقد يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة لمجموعة متنوعة من الأمراض، سواء كانت صحية، أو عقلية، أو جسدية". حسب الموقع.

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور آلبان غوتييه تأثير العصيات اللبنية الموجودة في الأمعاء على اضطرابات المزاج، وتأثيرها على الجهاز المناعي، وأبدى تفاؤله بأن هذا البحث يمكن أن يحفز تطوير علاجات تستهدف القلق والاكتئاب.