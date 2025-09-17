مصر.. تحديد الجلسة الأخيرة في قضية هالة صدقي وخادمتها

الدفاع المدني لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 25 روبوت مفخخ في مدينة غزة أمس

الفنانة المصرية هالة صدقيالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

منحت محكمة جنح العمرانية الفنانة المصرية هالة صدقي فرصة أخيرة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر، بتمديد أجل الحكم في الدعوى المرفوعة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، لتحديد جلسة النطق بالحكم يوم 24 سبتمبر.

وكانت هالة صدقي تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في جنوب الجيزة، اتهمت فيه خادمتها السابقة بالسب والتشهير والابتزاز، عبر الاتصال ببعض المقربين منها للضغط عليها للعودة للعمل معها، مهددة بنشر محتوى مسيء على منصات التواصل الاجتماعي.

وقام محامي هالة صدقي بتقديم مستندات و"فلاشة" تحتوي على تسجيلات توثق وقائع السب والتشهير والابتزاز، وطلب سماع شهود الإثبات الذين استشهدت بهم الفنانة في الدعوى.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود، وفحصت المقاطع المرئية المقدمة، وتأكدت من صحتها واحتوائها على عبارات السب والقذف والتشهير الموجهة للفنانة هالة صدقي.

 

