تبدو أكبر من عمرك؟ قد تكون عرضة للإصابة بالأمراض

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأشخاص الذين يبدون أكبر من عمرهم الحقيقي، معرضون للإصابة بالأمراض.

وفي الدراسة خمن باحثون أكاديميون هولنديون عمر 2700 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 90 عاما، استنادا إلى صور لوجوههم فقط، ولاحقا راجعوا ملفاتهم الصحية، للتعرف على أوزانهم وعاداتهم اليومية كالتدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وأكدت النتائج أن المشاركين الذين بدوا أصغر من عمرهم الفعلي بـ5 سنوات، يمتلكون مهارات تفكير أفضل من غيرهم، كما أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو أمراض الرئة التي تسبب صعوبات في التنفس بنسبة 15%، وأقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام بنسبة 24%.

وتبين أيضا أنهم أقل عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 16%، ولفقدان السمع بنسبة 24%.