ريهام حجاج ترد على اتهامها بتشويه صورة المدرسين

ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج على اتهامها بتشويه صورة المدرسين وذلك من خلال مسلسل "صدفة " الذي لعبت بطولته مؤخرًا، وقدمت فيه شخصية مُدرسة تحمل الاسم نفسه.

وقالت الفنانة المصرية "إن المسلسل لا يتعرَّض لمهنة التدريس، وإنما يقدم شخصية من لحم ودم تخلى عنها والدها وتركها في ظروف نفسية سيئة، ومن الطبيعي أن يكون لديها خلل نفسي".

وأوضحت ريهام حجاج في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، أن الشخصية الرئيسة التي يقدمها المسلسل هي شخصية مضطربة، وغير سوية نفسيًّا ويجب النظر إليها في هذا الإطار.

وأكدت الفنانة المصرية أن العمل يحمل رسائل اجتماعية مهمة تتعلق بأهمية التربية الجيدة واعتناء الأهل بأولادهم حتى لا نجد نماذج سيئة مثل طالبة مراهقة حامل من زميلها المراهق.

وكانت ريهام حجاج ظهرت في المسلسل بشخصية مدرسة عنيفة سلوكيًّا، تتحدث بلكنة شعبية وتخوض سلسلة من المعارك والمواجهات مع أطراف عدة على مستويات مختلفة؛ ما جعل سلوكها يتسم بالشراسة، فضلًا عن أن طريقتها في التعامل مع الطالبات المراهقات كانت بعيدة عن الإطار التربوي المفترض.