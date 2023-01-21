بريطاني يعيد كتابًا استعاره منذ 58 عامًا

أصيب الموظفون في مكتبة بريطانية بالدهشة، عندما أعاد أحد الأشخاص كتابًا بعد 58 عامًا من استعارته.

البريطاني ديفيد هيكمان الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما استعار كتابًا عن قوانين القيادة "The Law for Motorists" من المكتبة، في العام 1964، حيث كان يتطلع إلى التعرف على لوائح القيادة بعد تعرضه لحادث مروري بسيط.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرَّض "هيكمان" لحادث سيارة في مدينة دودلي، ويست ميدلاندز، حيث كان يلوّح لمجموعة من المراهقات من مدرسة دودلي الثانوية للبنات عندما اصطدم بسيارة والتي تبين أنها تنتمي إلى عمدة دودلي آنذاك.

وفي المحاكمة، اعترف "هيكمان" بالقيادة دون عناية واهتمام ، وتم تغريمه 7 جنيهات إسترلينية في ذلك الوقت من قبل محكمة دودلي الجزئية ودفع رسوم 3 محامين.

وبعد خسارة القضية، نسي "هيكمان" إعادة الكتاب، وأخذه معه عندما انتقل إلى لندن، في العام 1970، وعاد الرجل البالغ من العمر 76 عامًا، أخيرًا، إلى مسقط رأسه وقام بإعادة الكتاب شخصيًا.