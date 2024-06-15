مصر.. توضيح حول فيديو لمفتي الجمهورية يروّج للعبة إلكترونية

حذرت دائرة الإفتاء المصرية، من فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام يروج للعبة إلكترونية.

وقال المركز الإعلامي لدار الإفتاء إن الفيديو المتداول جرى إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو منسوب للدكتور شوقي علام، على هيئة إعلان ترويجي لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية.

وشدد المركز الإعلامي في بيانه "على خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة في فبركة الفيديوهات التي تروج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس".