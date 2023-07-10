"واشنطن بوست": الأمريكيون الأصليون يطالبون بتعويضات مقابل أراضيهم التي استولت عليها الجامعات
قامت 11 قبيلة أمريكية، قبل 150عامًا، ببيع ما يقارب من 94,440 فدانًا من أراضيها بمبلغ يساوي جزءًا بسيطًا من القيمة الحقيقية للأرض، لإفساح المجال لقيام ما يُعرف بجامعة مينيسوتا الآن، حسبما ذكره باحثون.
ولفت الباحثون إلى أن البيع كان بداية لعلاقة مسمومة استمرت لأكثر من قرن، والآن جاء الوقت كي تدفع الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأمريكية تعويضات لأصحاب الأرض الأصليين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الواشنطن بوست".
وقال أحد أفراد قبيلة (شيبيوا) "آن غراغيولا"، التي استوطنت شمال مينيسوتا، إن الجامعات والكليات الأمريكية التي يوجد ملايين الدولارات تحت تصرفها، لا تبحث عن أي طُرق يمكن من خلالها تحسين الأوضاع المعيشية لشعوب أمريكا الأصلية في الوقت الحاضر، رغم أن تلك المؤسسات التعليمية الكبيرة تُدين بوجودها، الآن، إلى كل شيء تم أخذه في الماضي.
وتواجه الجامعات والكليات في الولايات المتحدة، الآن، حملة محاسبة ومساءلة من قِبل المجتمعات التي تمثل سكان أمريكا الأصليين في وقت تسعى فيه تلك المؤسسات الكبيرة إلى إيجاد طُرق للتعويض.
وبدأت جامعة "كورنيل" مشروعًا بحثيًا لحساب الأراضي التي استولت عليها من السكان الأصليين، فيما قامت جامعة (ويسكونسن) بتعليق علم قبيلة "هو تشانك" في الحرم الجامعي للاعتراف بأن الأرض التي أقيمت عليها الجامعة أُخذت من تلك القبيلة.
أيضًا جامعة كاليفورنيا تعهدت بتقديم دروس تعليمية مجانية لبعض الطلبة الذين ينحدرون من المجتمعات المحلية (سكان أمريكا الأصليين)، وذلك وسط حملة لاستعادة أراضي القبائل الأصلية.
وتطالب القبائل الإحدى عشر بتعويضات من جامعة مينيسوتا، التي قالت إنها لم تستقر على مبلغ محدد وذلك بسبب صعوبة تقدير حجم الضرر الذي لحق بها، ولكن من واجب الجامعة أن تفعل شيئًا للتكفيرعما حدث.
من جهتهم أقرَّ مسؤولو الجامعة بالعديد من النتائج التي توصل إليها دعاة القضية والمدافعون عنها، ولفتوا إلى أنهم يفكرون بطرق لتقديم التعويضات.
وتدرس العشرات من الولايات والمدن الأمريكية تقديم تعويضات للأمريكيين السود، حيث تقترح ولاية كاليفورنيا، مثلًا، إعطاء مبلغ مليون دولار لبعض السكان السود، فيما خصصت ولاية رود آيلاند مبلغ 10 ملايين دولار في موازنتها لبرنامج تعويض الأمريكيين السود والسكان الأصليين .
وبدأت قصة محاسبة المجتمعات الأصلية للجامعات والكليات الأمريكية، مع نشر مقال، العام 2020، في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بعنوان (استيلاء الجامعات على الأراضي)، حيث يصف المقال كيف تم الاستيلاء على أكثر من 10.7مليون فدان من الأراضي، من 250 قبيلة من السكان المحليين بعد المصادقة على ما يُعرف بقانون (موريل) في عهد الرئيس الأمريكي "أبراهام لينكولن" ، وبموجب القانون تمت مصادرة الأراضي من القبائل الأصلية، وإقامة جامعات ومؤسسات تعليمية عليا تُدر الكثير من الأموال.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"