"واشنطن بوست": الأمريكيون الأصليون يطالبون بتعويضات مقابل أراضيهم التي استولت عليها الجامعات

وقال أحد أفراد قبيلة (شيبيوا) "آن غراغيولا"، التي استوطنت شمال مينيسوتا، إن الجامعات والكليات الأمريكية التي يوجد ملايين الدولارات تحت تصرفها، لا تبحث عن أي طُرق يمكن من خلالها تحسين الأوضاع المعيشية لشعوب أمريكا الأصلية في الوقت الحاضر، رغم أن تلك المؤسسات التعليمية الكبيرة تُدين بوجودها، الآن، إلى كل شيء تم أخذه في الماضي.

وتواجه الجامعات والكليات في الولايات المتحدة، الآن، حملة محاسبة ومساءلة من قِبل المجتمعات التي تمثل سكان أمريكا الأصليين في وقت تسعى فيه تلك المؤسسات الكبيرة إلى إيجاد طُرق للتعويض.

وبدأت جامعة "كورنيل" مشروعًا بحثيًا لحساب الأراضي التي استولت عليها من السكان الأصليين، فيما قامت جامعة (ويسكونسن) بتعليق علم قبيلة "هو تشانك" في الحرم الجامعي للاعتراف بأن الأرض التي أقيمت عليها الجامعة أُخذت من تلك القبيلة.

أيضًا جامعة كاليفورنيا تعهدت بتقديم دروس تعليمية مجانية لبعض الطلبة الذين ينحدرون من المجتمعات المحلية (سكان أمريكا الأصليين)، وذلك وسط حملة لاستعادة أراضي القبائل الأصلية.