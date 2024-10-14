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بعد "نصف قرن" من النجاح.. جورجيو أرماني يعلن موعد اعتزاله

بعد "نصف قرن" من النجاح.. جورجيو أرماني يعلن موعد اعتزاله
مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرمانيالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
14 أكتوبر 2024، 8:17 ص

كشف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، البالغ من العمر 90 عاماً، أنه يخطط للتقاعد خلال العامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة، بعد عقود من السيطرة على إمبراطوريته في عالم الأزياء.

جورجيو أرماني، الذي أسس دار الأزياء الفاخرة التي تحمل اسمه قبل نحو نصف قرن، صرّح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأنه لن يستمر أكثر من هذه الفترة، مؤكدًا أن بقاءه لفترة أطول سيكون له تأثير سلبي.

ورغم التكهنات المستمرة حول من سيخلفه في إدارة الشركة، أشار جوريجو أرماني إلى أنه أعد هيكلًا وخطة لتأمين مستقبل الشركة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. 

وأضاف أنه تلقى عروضًا من مستثمرين خارجيين، لكنه يفضل الحفاظ على استقلال الشركة في الوقت الحالي.

وأرماني، الذي بدأ حياته المهنية في عالم الطب قبل أن يتحول إلى الأزياء، أصبح واحدًا من أبرز المصممين في العالم، محققًا شهرة واسعة بعلاقاته مع مشاهير هوليوود مثل ريتشارد جير وليدي غاغا.

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